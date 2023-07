Szpitale powiatowe stoją na krawędzi. "Możemy mówić o bankructwie systemu ochrony zdrowia w Polsce"

Od lipca będzie jeszcze gorzej, bo rząd zarządził kolejne podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia. Zanosi się na to, że rząd znowu nie pokryje szpitalom wszystkich tych kosztów. Tam, gdzie wyceny są, dyrektorzy łapią się za głowę. Dostali dramatycznie mało. Rządzący proponują, żeby szpitale robiły więcej nadwykonań, to wtedy wyjdą na swoje. - To jest takie proste porównanie, jakby koń na przykład ciągnął wóz węgla i nagle by mu dołożono następny wóz i za to dostanie więcej sianka trochę. No, nie da rady, nie uciągnie ten koń tyle, bo my już mamy tyle nadwykonań, że już więcej nie jesteśmy po prostu w stanie tego zrobić - alarmuje Mariusz Trojanowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.