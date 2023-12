Pani Elżbieta potrzebuje elektronicznej lupy, pani Olga piekarnika. Podopieczni Szlachetnej Paczki wciąż czekają na darczyńców

Zbliża się "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki. Najbiedniejsi, samotni, potrzebujący pomocy dostaną przed świętami to, czego im najbardziej potrzeba, by choć trochę im ulżyć i po prostu pocieszyć. Każdy z nas może wywołać łzy wzruszenia. Jest wielu wolontariuszy, ale potrzeba więcej. Na darczyńców czeka jeszcze ponad tysiąc rodzin.

Pani Elżbieta ma 82 lata. Jest byłą nauczycielką matematyki i stara się być dzielna. - Zawsze byłam wzrokowcem, a teraz straciłam wzrok - opowiada pani Elżbieta, podopieczna Szlachetnej Paczki. Coraz mniej codziennych czynności seniorka jest w stanie wykonywać sama. W małym mieszkaniu żyje z córką, która wymaga stałej opieki neurologicznej. By cokolwiek przeczytać, przy niemal całkowitej utracie wzroku, pani Elżbieta potrzebuje elektronicznej lupy. Tę wypożyczoną musi oddać. Dlatego poprosiła o nową dobrych ludzi ze Szlachetnej Paczki. - Kiedyś sobie umyłam włosy zamiast szamponem to Cifem. Bez lupy elektronicznej nie jestem w stanie nic przeczytać - podkreśla pani Elżbieta.

Nadchodzący weekend to "Weekend cudów". - To jest taki moment, kiedy paczki wędrują od państwa, od darczyńców, do wolontariuszy, a wolontariusze zawożą je do rodzin - wyjaśnia Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, Szlachetna Paczka.