Ani jednego żądania sprostowania i nagle pół miliona kary. "Jest to próba zastraszania i wpływania na media" 

Chodzi o wiadomość dotyczącą braku zaufania służb amerykańskich do polskich przy okazji przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski. Materiał został wyemitowany 22 grudnia 2022 roku. Do redakcji nie trafiło ani jedno żądanie sprostowania. - To oznacza, że albo przekaz był prawdziwy, albo - wbrew temu co twierdzi przewodniczący Świrski - nie miał żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa - przekonuje Mariusz Smolarek.