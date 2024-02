Szef Centrum e-Zdrowia został odwołany. W tle sprawa doktora Piotra Pisuli

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński może wskazywać na wcześniejsze wybory, mniej więcej w taki sposób, jak indyk wzywający do przyspieszenia świąt - powiedział w "Faktach po Faktach" Adrian Zandberg (Razem). Jak dodał, "jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wzywa do tego, żeby teraz przeprowadzić przyspieszone wybory, to wzywa do tego, żeby ich reprezentacja w parlamencie była jeszcze mniejsza". Goście programu odnosili się również do zapowiedzi zmian w konstytucji. - Bez pana prezydenta, bez również zgody części Prawa i Sprawiedliwości trudno będzie zmienić konstytucję i zmienić Trybunał Konstytucyjny - oceniła Urszula Pasławska (PSL).