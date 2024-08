czytaj dalej

Z muzyką symfoniczną połączy się rap, a 30-lecie płyty "Sen" świętować będzie Edyta Bartosiewicz. Nie zabraknie też konkursu o Bursztynowego Słowika. To wszystko podczas Top of The Top Sopot Festival. Impreza potrwa cztery dni, a wszystko rozpocznie się w poniedziałek.