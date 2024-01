"Sytuacja Żydów w Europie jest coraz gorsza". Apel Europejskiego Stowarzyszenia Żydów

Z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau znowu płynie apel Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego do światowych liderów, by zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby nigdy więcej podobna zbrodnia nie miała miejsca. Wszystko to tuż przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście.

Apel do światowych liderów

Debatę zdominowały jednak wydarzenia z 7 października 2023 roku, kiedy to członkowie Hamasu zamordowali ponad 1200 Izraelczyków i porwali do Strefy Gazy ponad 200 osób - w tym kobiety oraz dzieci. To nie holokaust - co podkreśla izraelski minister do spraw diaspory - ale jego źrodła są bardzo podobne. - Taki poziom nienawiści wymaga indoktrynacji i wysiłku. Musimy to sobie uświadomić i z tym walczyć - zaznaczył Amichai Chikli, minister do spraw diaspory Izraela.