Strażacy apelują o zakup czujników czadu. "To jest jedyne urządzenie, które może uratować życie"

Do podtrucia tlenkiem węgla doszło we wtorek w kilku mieszkaniach w jednej z wrocławskich kamienic. To jednak nie jedyny przypadek w ostatnim czasie. W święta strażacy interweniowali 58 w związku z emisją tlenku węgla. Dlatego apelują o montowanie czujników czadu, bo bezwonny i bezbarwny gaz w ciągu kilkunastu sekund może zabić.

Dla mieszkańców jednej z wrocławskich kamienicy święta skończyły się wcześniej. We wtorek po południu trzeba było wszystkich ewakuować. Jednej z osób nie dało się jednak uratować. - Została wyciągnięta przez lokatorów z wanny tegoż mieszkania oraz w drugim mieszkaniu dwie osoby są z objawami podtrucia tlenkiem węgla - informuje mł. bryg. Michał Poterek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Winne są najczęściej uszkodzone piecyki albo zatkane kominy. Dlatego eksperci przypominają, że sprzęty i kominy trzeba co roku sprawdzać, ale nie wszyscy to robią. - Te mieszkania, gdzie zaszły te zdarzenia, były właściwie niekontrolowane. Lokatorzy tych mieszkań nie wpuszczali ani kominiarzy, ani gazowników - informuje Maciej Rogala, mistrz kominiarski ze Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich Florian we Wrocławiu. To proszenie się o kłopoty. Często potęgowane na przykład zatykaniem kratek wentylacyjnych. - Zatykanie tych kratek nie spowoduje ocieplenia w mieszkaniu - dodaje Rogala.