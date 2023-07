Sto dni urzędowania ministra Roberta Telusa. Rolnicy wystawili mu ocenę, nie szczędzili krytyki

Minister rolnictwa Robert Telus zorganizował konferencję prasową, w której podsumował 100 dni swojego urzędowania w resorcie. Z wyświetlonego filmu mogliśmy się dowiedzieć, że minister ma żonę, pasję, jakie wartości wyznaje, co robił, z kim się spotykał, komu pomógł. - To tyko sto dni, a tak dużo się działo, tak długo to trwało - mówił minister.