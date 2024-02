Środki z KPO pomogą polskim szpitalom. To 10 razy więcej, niż wszystkie pieniądze zebrane przez WOŚP

Wreszcie aż dziesięć miliardów złotych na poprawę dostępności do wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej. W ramach tej gigantycznej kwoty zostanie sfinansowana także Krajowa Sieć Onkologiczna. - Jeżeli chodzi o inwestowanie w szpitale poza siecią onkologiczną, to jest decyzja Ministerstwa Zdrowia, w które inne reformy i obszary oni zdecydują się pójść. Między innymi jest rozmowa o Krajowej Sieci Kardiologicznej na przykład. Tu tak samo trzeba by kwalifikacje zrobić i pod to rozpisywać przetargi - podkreśla ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.