Sprawa ukraińskiego zboża wraca na tapet. "Nie zrobili nic nasi rządzący przez półtora roku"

Prawo i Sprawiedliwość zabrało głos w sprawie ukraińskiego zboża. Rząd postanowił, że po 15 września nie otworzy na nie granicy - wbrew wcześniejszym zapowiedziom Unii. - Albo Unia Europejska, Komisja i brukselscy biurokraci przychylą się do naszego żądania, albo wprowadzimy te rozwiązania samodzielnie - mówi premier Morawiecki. Taka postawa rządzących to odpowiedź na zarzuty, że rząd Polski nie umiał zorganizować tranzytu zboża, co wywołało kryzys i falę protestów. - Nie zrobili nic nasi rządzący przez półtora roku, żeby obronić Polskę. Jesteśmy tutaj na równych prawach co inni i będziemy rozmawiać - zapowiada Michał Kołodziejczak, Koalicja Obywatelska.