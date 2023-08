Sprawa Mariki M. "Nagle ta władza mówi: nie patrzcie na przestępcę, patrzcie na ofiarę"

O tym, co wydarzyło się na konferencji Zbigniewa Ziobry, niezależni prokuratorzy mówią wprost: do tego nigdy nie powinno dojść. - To już nie jest błąd warsztatowy, to jest lekceważenie obowiązującego w Polsce prawa - alarmuje Katarzyna Szeska ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia". Chodzi o fragment konferencji dotyczący tak zwanej "sprawy Mariki" i słowa dyrektora z Prokuratury Krajowej. Jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry ujawnił imię i nazwisko poszkodowanej dziewczyny. - Prawa pokrzywdzonego dla każdego prokuratora są świętością - podkreśla Katarzyna Szeska.