Spór w Zjednoczonej Prawicy. Patryk Jaki o "dziadostwach" Morawieckiego, politycy PiS o "krótkich spodenkach" Jakiego

- A dlaczego zawetował ustawy sądowe? Bo mówi, że protesty były? - pytał Patryk Jaki, oceniając w ten sposób prezydenturę Andrzeja Dudy i rządy Mateusza Morawieckiego na spotkaniu w Pabianicach. - Jest bardzo wiele pretensji do nas, że byliśmy za słabi wobec Unii Europejskiej - mówił. Europoseł Suwerennej Polski wprost wskazał, że to Mateusz Morawiecki, jego Polski Ład i "obiecane i niedowiedzione" unijne środki są przyczyną utraty wyborców.

- Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. To nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem jeszcze raz: jeżeli będzie jeszcze raz Morawiecki premierem, to ja nie daję gwarancji, że nie będzie tak samo. Musimy wyciągać wnioski - mówił Jaki. - To jest rachunek za naiwność - podsumował.