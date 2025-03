Spór naukowców o to, czy warszawska mumia jest w ciąży, wciąż trwa. "To elementy włożone przez balsamistów"

- Będziemy zgłębiać temat, jeżeli chodzi o to, co to jest konkretnie. Wiemy na pewno, że są to elementy włożone przez balsamistów. Natomiast co to jest konkretnie, z jakiego materiału to się składa, jeszcze będziemy wyjaśniać - mówi Kamila Braulińska, archeolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, która dziesięć lat temu stworzyła wraz z ówczesnymi doktorantami, Marzeną Ożarek-Szilke i Wojciechem Ejsmondem, niezależną inicjatywę badawczą o nazwie Warsaw Mummy Project.