Śmierć 8-letniego Kamila. Sędziowie rodzinni wyliczają, co nie działa w systemie

Sprawą 8-letniego Kamila zajmowały się dwa sądy rodzinne - w Częstochowie i Olkuszu. W żadnym decyzja o odebraniu go rodzinie nie zapadła. Dziś wiemy, że mogło to uratować mu życie. System ochrony dzieci przed przemocą ma wiele wad. Stanowisko w tej sprawie zajął Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych.

Los Kamila można było spróbować zmienić. Mógł to zrobić już prawie rok temu Sąd Rodzinny w Częstochowie, gdy o przeniesienie chłopca do rodziny zastępczej poprosiła opieka społeczna. Sąd się jednak nie zgodził. - Zarówno w tych pismach MOPS-u, jak i w stanowisku kuratora, również nie było żadnej mowy o przemocy fizycznej czy psychicznej wobec dzieci. Nie stwierdzono również problemu nadużywania alkoholu w tej rodzinie. Tam były tylko kwestie zaniedbań wychowawczych, trudnej sytuacji finansowej - mówi Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Minister sprawiedliwości oczekuje wobec sędziów z Częstochowy i Olkusza postępowań dyscyplinarnych. Może to odwróci bardzo niepokojący trend. - Widzimy takie parcie do tego, aby na siłę dzieci zostawiać w rodzinach biologicznych, gdzie często odebranie tego dziecka w odpowiednim czasie uratuje mu życie. Tak jak tutaj tego zabrakło - jest zdania Aleksander Katarasiński, prezes Fundacji "Happy Kids".

Po śmierci 8-letniego Kamila premier z ministrem sprawiedliwości ścigają się, kto bardziej chce zaostrzyć kary. Obaj rzucają hasło "kary śmierci", jakby taka kara mogła przywrócić chłopcu życie. Jednak Rzecznik Praw Dziecka mówi, że prawo wystarczająco chroni dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 4 lata temu przedstawiła gotowy projekt ustawy o "analizie przypadków śmierci dzieci", po to, by z każdego dramatu wyciągać wnioski i łatać luki, by uniknąć powtórki. Rząd przypomina, że w czerwcu wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Uchwała sędziów

Przebieg dramatu

Starsza przyrodnia siostra Kamila Magdalena Mazurek wychowała się w domu dziecka. Ma nadzieję, że kiedyś ona i młodszy brat Kamila będą razem. - Ja mam żal do całej kamienicy, i do matki, i do Dawida, i do tych wujostwa, do tych instytucji też różnych mam - mówi.