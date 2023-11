Słynne nazwiska i nieznane historie. Polskie cmentarze skrywają wiele tajemnic

czytaj dalej

Będziesz się smażyć w piekle - usłyszała mała dziewczynka, która nie przystąpiła do komunii. To był tylko początek tego, co ją spotkało ze strony bliźnich. Proboszcz miał też wezwać wiernych, by nie kupowali już kwiatów w kwiaciarni jej mamy.