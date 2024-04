Skoczył do Wisły, by ratować nastolatkę. Niezwykła akcja policjanta

W takich chwilach nie ma czasu na zwłokę. W Toruniu w Wiśle tonęła kilkunastoletnia dziewczyna. Silny nurt i zimna woda nie dawały jej dużych szans na przeżycie. - Dopłynął do kobiety, która tonęła, która co chwilę znikała pod powierzchnią wody - relacjonuje aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Policjant sam jest ojcem trójki dzieci

- Zdecydowałem się na bycie policjantem i chcę pomagać ludziom - mówi Łukasz Grabowski, starszy aspirant z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Nawet przez chwilę toruński policjant nie zastanawiał się, czy, ale jak pomóc. - Miałem niedługi czas na przemyślenie tego, jak to zrobić, żeby to zrobić bezpiecznie przede wszystkim, bo tak jak wspominałem, jestem ojcem trójki dzieci i bezpieczeństwo moje było też brane pod uwagę - przyznaje Grabowski.

Wymyślił, że przed wskoczeniem do wody zdejmie policyjną bluzę i zabierze ze sobą koło ratunkowe. Lepszych decyzji nie mógł podjąć - oceniają doświadczeni wodni ratownicy. - My na kursach szkolimy z pływania w ubraniu. Pływanie w ubraniu jest bardzo trudne, jeżeli się tego nie ćwiczyło, nie umie się tego robić prawidłowo, to to ubranie jest dla nas jak dodatkowa kotwica - mówi Jacek Kleczaj ze szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.