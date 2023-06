Sezon na żmije w pełni. Ratownicy radzą, co zrobić po ukąszeniu

Trwa sezon na żmije. W Tatrach boleśnie przekonała się o tym 14-latka. Ukąszenie z pewnością do przyjemnych nie należy, a dla życia osób uczulonych może być wręcz groźne.

Ratownicy na Nosalu udzielali pomocy 14-latce, która twierdziła, że ukąsiła ją żmija . Dziewczyna trafiła do szpitala w Zakopanem. Po badaniach i trwającej dobę obserwacji wypisano ją do domu, ale nie zawsze spotkanie ze żmiją kończy tak dobrze.

Co robić, kiedy ukąsi nas żmija?

Produkcja jadu trwa długo i pochłania dużo energii, dlatego żmija go oszczędza. Tylko co trzecie ukąszenie jest trujące. Zabójcze może być dla ludzi uczulonych, dzieci i osób starszych. - Jad żmij zygzakowatej nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla osoby dorosłej zdrowej, nie mniej jednak w przypadku ukąszenia powinniśmy natychmiast udać się do szpitala - wyjaśnia Bartosz Nadolski, herpetolog, Ogród Zoologiczny w Warszawie.