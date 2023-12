Sejm powołał pierwszą komisję śledczą, od wyborów kopertowych. "Trzy-cztery miesiące pracy i raport"

Obronę wyborów kopertowych, którymi ma się zająć pierwsza w tym sejmie komisja śledcza, wziął na siebie Przemysław Czarnek, który z wyborami nic wspólnego nie miał, bo był wówczas ministrem edukacji. Polityk w trakcie przemówienia posła Sławomira Nitrasa wszedł na mównicę, by zabrać głos. Do porządku przywołała go wicemarszałkini Monika Wielichowska.

Nitras do Jabłońskiego: do zobaczenia przed komisją śledczą

Wybory, które się nie odbyły

Wiosną 2020 roku - w pierwszej fali pandemii - PiS parło do wyborów kopertowych. Miało to ułatwić wybór Andrzeja Dudy na prezydenta. Poczta Polska zażądała od samorządów danych wyborców, a te w większości odmówiły. Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że premier Morawiecki naruszył prawo.

Do kopertowych wyborów nie doszło, bo nie zgodził się na nie koalicjant Prawa i Sprawiedliwości - Porozumienie Jarosława Gowina. Gotowe pakiety wyborcze poszły do kosza.

Na PiS-ie ta kwota wrażenia nie robi. - Nie można było nie przygotować wyborów, a jak się przygotowuje, to się wydaje środki. One zostały wydane bez celu, wiecie dlaczego? Bo wyście wywalili wybory - argumentował w czwartek poseł Czarnek. Tak zatem wygląda strategia PiS-u, by obronić Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina, i zrzucić winę na innych. To się nie uda - odpowiada sejmowa większość.