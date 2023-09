Samorząd lekarski walczy z receptami wystawianymi przez internet. "Kaliber przewinienia został oceniony jako ciężki"

Dwóch lekarzy z centralnej Polski nie będzie już zarabiać na wypisywaniu recept. A zarabiali sporo. - W skali miesiąca są to kwoty na pewno sześciocyfrowe, to znaczy z pięcioma zerami. Nie potrafię podać dokładnej ilości, ale tyle mniej więcej wiemy, że te wynagrodzenia mogły wynosić - mówi Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Zarobili dużo, bo i dużo recept wystawili. Jeden w 2022 roku 300 tysięcy, a drugi niewiele mniej. Pierwszemu sąd lekarski zawiesił za to prawo wykonywania zawodu na rok, a drugiemu je ograniczył. Nie jest to jeszcze kara i wyrok, tylko środek zapobiegawczy w maksymalnym wymiarze. - Dalsze wykonywanie zawodu grozi albo ponownym popełnianiem przewinienia zawodowego, albo zagraża bezpieczeństwu pacjentów. W związku z tym ten kaliber przewinienia został oceniony jako ciężki - dodaje Piotr Pawliszak.

Niezamierzony efekt

Adam Niedzielski swoimi drastycznymi działaniami osiągnął szybki efekt, ale nie taki, jak chciał. A publikując dane doktora Piotra Pisuli z Poznania przy okazji przyczynił się do ujawnienia, że dane wszystkich pacjentów są na portalu gabinet.gov.pl bardzo źle chronione. - Bez konsultacji ze środowiskiem, co od razu dało się zauważyć, problemy z wystawianiem recept, problemy z realizacją, problemy dla pacjentów, dla medyków. Po co to wszystko było? Do końca chyba nikt nie wie. Natomiast wiemy, co to spowodowało. Jeden wielki chaos i brak zrozumienia - mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.