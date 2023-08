Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie dostępu do znieczulenia przy porodzie

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje u minister zdrowia, bo zbyt wiele jest Polek, które rodzą w bólach i zbyt wiele porodów, które stają się traumą. Znieczulenie do porodu w większości szpitali jest tylko w teorii. Każdego dnia są na to kolejne dowody.

W telefonie ukochany synek, we wspomnieniach - jego poród. - Poród rozpatruję jako traumę mojego dorosłego życia - opowiada pani Anna. To nie jest doświadczenie jednej kobiety. Polki rodzą w bólach, bo dostępność znieczulenia to fikcja.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie u minister zdrowia. - Każdy ma prawo do poszanowania intymności i godności oraz prawo do leczenia bólu. Także łagodzenia bólu porodowego - uważa Wojciech Brzozowski, zastępca RPO.

Jako pierwsi informowaliśmy o tym w "Faktach" TVN. W 2022 roku znieczulenia nie dostało blisko 90 procent rodzących naturalnie Polek. - Chciałam to znieczulenie, dlatego że wiedziałam, jaki to jest ból. To jest taki ból nie do opisania, powiem szczerze, że kontakt mój z położną... Ona do mnie mówiła, a ja jej kompletnie nie słuchałam, to jest taki ból - wspomina pani Joanna.

Do wyjątków należą szpitale, gdzie kobiecie mówi się, że naturalnym jest, że w XXI wieku rodzi się ze znieczuleniem. W większości miejsc brakuje anestezjologów, prokobiecego podejścia i dyrekcji, która - jak w Międzylesiu - uznała, że warto, mimo że się nie opłaca. - NFZ płaci za znieczulenie porodu dodatkowe 500 złotych, co nie pokrywa nawet materiałów. Jest naprawdę na poziomie żenująco niskim. Szpital do tego dokłada i to duże pieniądze - wyjaśnia profesor Ewa Barcz, Katedra Ginekologii i Położnictwa UKSW, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.

Biuro RPO pytało ministerstwo o znieczulenia już w 2016 roku

RPO pyta minister Sójkę, jak zamierza poprawić sytuację. Redakcja "Faktów" TVN też chciała o to zapytać, ale niestety nie udało się . - Podstawowym prawem kobiety powinno być prawo do tego, żeby każda kobieta, która chce, powinna dostać takie znieczulenie - uważa Joanna.

Nie pierwszy raz RPO pyta Ministerstwo Zdrowia, dlaczego tak nie jest. - Po raz pierwszy zwracaliśmy się z tym pytaniem już w 2016 roku, no ale minęło 8 lat i problem się utrzymuje - zauważa Wojciech Brzozowski. - Jest to wyznacznik takiego stosunku do kobiet - twierdzi Joanna Pietrusiewicz z Fundacji "Rodzić po ludzku". Zwłaszcza do tych spoza wielkich miast, bo to one na znieczulenie praktycznie nie mają szans. - Kwestia zróżnicowanego dostępu pod względem terytorialnym jest dla nas szczególnie istotna, bo może świadczyć o wykluczeniu kobiet. W szczególności z mniejszych miejscowości - podkreśla zastępca RPO.

W województwie zachodniopomorskim, gdzie rodziła Pani Anna, znieczulenie jest dostępne w jednym mieście na całe województwo - w Szczecinie. W 2022 roku w szczecińskich szpitalach znieczulono dokładnie 99 kobiet. Niecałe dwa procent wszystkich rodzących. - Zawsze mówiłam, że jeżeli już będę matką, to będę matką dwójki dzieci, a w tym momencie nie jestem przekonana, żebym miała kiedykolwiek drugi raz rodzić - przyznaje pani Anna.