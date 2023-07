Rządzący przyspieszają prace nad referendum o migrantach. "Oni działają jak komuniści w dawnym reżimie"

Sejm zaczął prace nad ustawą, która pozwoli przeprowadzić referendum razem z wyborami parlamentarnymi. Referendum o nieistniejących jeszcze unijnych przepisach migracyjnych, o nieistniejącej przymusowej relokacji. Według opozycji cała sprawa to problem wymyślony na potrzeby kampanii wyborczej. - Oni działają jak komuniści w dawnym reżimie. Oni stwarzali problemy po to, żeby je samemu rozwiązywać - zwraca uwagę Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Sejmowy ekspres pędzi. Co prawda PiS przekonuje, że ustawa o referendum to tylko drobne zmiany, ale w rezultacie nowe prawo umożliwi przeprowadzenie referendum dokładnie w tym samym czasie co wybory parlamentarne.

To nie jest żadna kwestia techniczna, to sprawa fundamentalna - mówi opozycja i głosuje przeciwko. - De facto chcą okraść Polaków z wolnych wyborów - twierdzi Arkadiusz Myrcha, poseł Koalicji Obywatelskiej.

PiS nieustannie brnie w temat relokacji uchodźców, mimo że Polska nie będzie musiała ani przyjmować migrantów, ani za nic płacić, co deklaruje Komisja Europejska. - Jeżeli państwo członkowskie już robi dużo, przyjmując innych uchodźców, choćby z Ukrainy, to nie jest zobowiązane do mechanizmu solidarnościowego względem innych - zapewnia Ylva Johansson, unijna komisarz do spraw europejskich.

Ylva Johansson, unijna komisarz: Polska nie będzie zmuszana do przyjmowania jakichkolwiek migrantów Michał Tracz/Fakty po Południu TVN24

Przymusowej relokacji nie chce też żadna opozycyjna partia. Pojawia się zatem pytanie, po co referendum. - Mam wątpliwości, czy Donald Tusk chce czy nie - mówi Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zatem chodzi tylko o politykę - zwraca uwagę opozycja. - PiS potrzebuje paliwa wyborczego - uważa Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Władza od tygodni straszy uchodźcami. Opozycja robi wszystko, by nie dać się wciągnąć w konflikt. - O co im chodzi? O odwrócenie uwagi od tych prawdziwych problemów, które mamy każdego dnia - zwraca uwagę posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Rozwiązywanie wymyślonego problemu

Dziś PiS nie wie nawet, o co właściwie chce Polki i Polaków zapytać, co - według Platformy Obywatelskiej - jest dowodem na to, że referendum ma być elementem kampanii wyborczej. - Wokół tego chcą budować przekaz i robią to tylko po to, dla hucpy politycznej - uważa Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zasada jest stara jak świat - mówi poseł ludowców: najpierw wymyślić zagrożenie, a potem przekonywać, że jest się jedynym, który przed tym zagrożeniem może uchronić. - Oni działają jak komuniści w dawnym reżimie. Oni stwarzali problemy po to, żeby je samemu rozwiązywać - zwraca uwagę Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Nie ma takiego problemu. Nikt nie jest do niczego zmuszany, a oni tak i tak naiwnie, w sposób cyniczny, oszukańczy, w to brną - podkreśla Arkadiusz Myrcha, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Profesorowi Macieju Kisilowskiemu działania PiS-u przypominają sytuację na Węgrzech. - To jest próba skopiowania scenariusza węgierskiego - ocenia ekspert z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Wiedniu.

Viktor Orban do ostatnich wyborów też dołączył referendum i zadał Węgrom pytania o dostęp dzieci do treści o - jak to ujął - zmianie płci, orientacji seksualnej czy innych mających wpływ na ich rozwój. Orbanowi się udało - wzniecił niepokój i podzielił opozycję. - To jest podstawowa różnica: Orbanowi się to udało, bo to wsadziło klin w opozycję - zwraca uwagę profesor Kisilowski.

W Polsce opozycja mówi, że nie da się podzielić. - Chodzi im o to, żebyśmy rzucili się sobie do gardeł - zauważa Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy.

Spotkanie w kancelarii premiera w sprawie migracji. Większość opozycji nie przyszła Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

Eksperci zwracają też uwagę, że referendum z pytaniem o uchodźców może pomóc partii rządzącej. - Zmobilizować się i zachęcić tych, którzy boją się zaostrzenia sytuacji z domniemanym napływem imigrantów - wyjaśnia prof. Dorota Piontek, politolożka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ustawa o referendum trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, ale to od większości sejmowej będzie zależeć, czy w ogóle się odbędzie.

Źródło: Fakty TVN