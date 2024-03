Rządzący przekonują, że nie zapomnieli o kobietach. Oto kalendarz obietnic, które mają być zrealizowane

Jeśli to kobiety mogły przesądzić o wyniku wyborów 15 października, bo walczyły o swoje prawa, to dość oczywiste, że 99 dni po utworzeniu rządu zadają pytanie o realizację obietnic wyborczych. Jedną z nich była legalna aborcja do 12. tygodnia, która dzieli koalicjantów. Jednak rządzący zapewniają, że o kobietach nie zapominają, i wyliczają, na jakie konkrety mogą liczyć.

W Sejmie w środę odbył się pokaz filmu o aborcji. Film przyszedł obejrzeć marszałek Szymon Hołownia. O ustępstwa w sprawie prawa aborcyjnego apelowały do marszałka osoby, które ten film tworzyły i które w nim wystąpiły. - Pan kiedyś zapłakał nad konstytucją i myślę, że w swoim sumieniu mógłby pan też zapłakać podobnie nad losem polskich kobiet - zwracał się do marszałka jeden z autorów filmu.

Choć nad tym losem kobiet pochylają się niektórzy posłowie i posłanki Trzeciej Drogi, to Szymon Hołownia tym razem jest niewzruszony. - Ja, oczywiście, swojego zdania nie zmieniłem - przyznał po projekcji filmu marszałek Sejmu.

Kwestia aborcji to wciąż niespełniona obietnica. - Po 100 dniach rządów nowej koalicji rządzącej nie zmieniło się absolutnie nic - uważa Marcelina Zawisza, posłanka Partii Razem.

To jednak nie znaczy, że w kwestiach praw kobiet przez te sto dni nie działo się nic - słyszymy od Aleksandry Gajewskiej, wiceministry rodziny, pracy i polityki społecznej z Koalicji Obywatelskiej. - Są rzeczy, które są ponad to, co było obiecywane w kampanii - zaznacza wiceministra.

Sejm zajmuje się przepisami o rencie wdowiej, a specjalnie powołany ministerialny zespół - przedłużeniem urlopu dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu. - Tydzień za tydzień: tydzień hospitalizacji, tydzień dłuższego urlopu - wyjaśnia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy.

Kalendarz konkretów dla kobiet

Trwają też prace nad podwojeniem świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, a na ukończeniu jest babciowe. - 1500 złotych na to, żeby zapewnić swojemu dziecku opiekę - informuje Gajewska.

Z kolei gdy pracą mamy jest branża beauty, to w tej branży już niedługo będzie niższy podatek VAT. - To przyniesie taką ulgę i poczucie sprawiedliwości - podkreśla premier Donald Tusk.

Ministerstwo Zdrowia w połowie roku zaproponuje szpitalom lepsze pieniądze za znieczulenia zewnątrzoponowe, by stały się bardziej dostępne. - Okazuje się, że to da się zrobić - zapewnia Izabela Leszczyna, ministra zdrowia z Koalicji Obywatelskiej. Rząd znalazł także sposób, by ominąć weto prezydenta w sprawie zniesienia recepty na pigułkę "dzień po". Izabela Leszczyna wyjaśnia, że chodzi o "rozporządzenie, które wykorzystuje kompetencje, jakie ma farmaceuta".

Kalendarz konkretów dla kobiet na ten rok wygląda tak: 1 kwietnia zostanie obniżony podatek VAT dla branży beauty, a od 1 maja tabletka "dzień po" będzie dostępna bez recepty. Natomiast 1 czerwca wejdzie w życie refundacja in vitro oraz zmiana finansowania znieczuleń porodowych. Z kolei w czwartym kwartale wracające do pracy mamy mają dostać babciowe.

- Jasno mówimy: jesteśmy w polskim rządzie po stronie kobiety - zapewnia wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

