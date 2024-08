Rząd Donalda Tuska bierze się za naprawę Polskiego Ładu. Samorządy mają dostawać więcej pieniędzy z podatków

Cztery miesiące przed końcem roku samorządy muszą coraz głębiej sięgać do swoich kieszeni. - Staramy się odraczać pewne płatności na przyszły rok, to nam pomoże ten budżet zamknąć - mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. - Finanse publiczne w naszym mieście są na skraju wytrzymałości - przyznaje Agata Wojda, prezydentka Kielc.

Ma to być pierwszy krok prowadzący do naprawy samorządowych budżetów. - Kierunek jest dobry, bo uniezależnia samorządy od rządu - ocenia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Jaka kwota trafi do samorządów?

Minister finansów wskazuje konkretną kwotę. - Do samorządów trafi o 25 miliardów złotych więcej, niż trafiłoby w sytuacji, gdyby ten projekt nie został wprowadzony w życie - informuje Andrzej Domański. - Środki, tak jak zawsze w życiu bywa, (...) nie są takie jakie oczekiwaliśmy, bo one w żaden sposób nie oddają tego, co zostało zrabowane przez rządy PiS-u w poprzednich latach - przyznaje prezydent Sosnowca.

Reforma ma zagwarantować każdemu samorządowi wyższe dochody niż obecnie - od 4 do 10 procent. To jednak nie wszystko. - Jeżeli rząd będzie podejmować jakiekolwiek decyzje dotyczące zmian podatkowych, to nie będzie miało to wpływu na finanse samorządu. O to nam też od samego początku chodziło - zwraca uwagę prezydent Warszawy.