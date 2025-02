"Podejście jakby to była mechaniczna procedura". Sytuację kobiet po poronieniu ma zmienić nowe prawo

- Ja nawet sobie gdzieś nie zdawałam do końca sprawy z tego, że mam jakieś też prawa, że przysługuje mi ośmiotygodniowy urlop i w ogóle na jakich warunkach to się ma odbywać - mówi pani Karolina.

Ośmiotygodniowy urlop wcale nie tak łatwo dostać. Kobieta w trakcie poronienia musi pobrać materiał biologiczny do badania, aby można było ustalić płeć dziecka. To wymóg prawa.

- Nagle mamy wziąć jakiś kubeczek i zacząć pobierać materiał. To brzmi bardzo medycznie, ale tak naprawdę ja nie wiem, co ja pobieram. Ja nie wiem, czy to jest ten moment, czy nie. Czy może mam za mało kubeczków, czy może mam nie ten materiał pobrany. To jest coś tak okropnego - zaznacza pani Karolina.

Ministerstwo pracuje nad nowymi przepisami

"Nikt absolutnie nic nie powiedział"

Pani Ilona poroniła w szpitalu na wczesnym etapie ciąży. Nikt z personelu jej nie poinformował, na co może liczyć po stracie dziecka. - Nikt absolutnie nic mi nie powiedział, co mi przysługuje, jakie mam prawa, co mogę zrobić. Podejście było do tego, jakby to była taka mechaniczna procedura pod tytułem: usunąć wrostek robaczkowy czy migdałki. A to, dla mnie przynajmniej, były ogromne emocje - wyznaje pragnąca zachować anonimowość kobieta.