Rynek nieruchomości ożywia się. Przybywa kredytobiorców

- Liczba osób wnioskujących przekroczyła drugi raz, drugi miesiąc z rzędu, 20 tysięcy, więc mamy naprawdę duże ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych, co zresztą widać w akcji kredytowej, bo w marcu mieliśmy wartość akcji 3,5 miliarda złotych, i to jest wartość niewidziana od czerwca - mówi profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Rosną ceny nieruchomości

Średnie ceny sprzedaży - zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym - wciąż rosną. W Warszawie dawno przekroczyły trzynaście tysięcy złotych za metr kwadratowy, w Krakowie zbliżają się do dwunastu tysięcy złotych, a we Wrocławiu do jedenastu tysięcy złotych. Jak słyszymy od deweloperów, tanio to już było.