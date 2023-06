Rowery znów wracają do łask. Warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, przepisach i kulturze jazdy

Przesiadamy się na rowery coraz częściej. Nie tylko z pasji, ale i z potrzeby. - Rower to jest synonim wolności dla nas. Możemy się przemieszczać. Mam wrażenie, że tutaj, w Trójmieście, jest kultura jazdy. To znaczy jednak nie ma jakiś takich konfliktowych sytuacji - uważa Krzysztof Bochus. Wszędzie jednak trzeba uważać, bo czasami od tragedii jest o włos. W Toruniu kierowca samochodu był pijany. Doszło do wypadku. Poszkodowany rowerzysta trafił do szpitala, na szczęście jego życiu nic nie zagraża.