Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Co o tym sądzą Polacy? Wyniki sondażu nie są dobre dla rządu

Mariusz Błaszczak po tym, jak się okazało, że rosyjska rakieta spadła niedaleko ośrodka szkolenia NATO, a wojsko przez cztery miesiące jej nie znalazło, nadal przyjmował nagrody. Gdy rakietę znalazła kobieta w czasie konnej przejażdżki - minister w oficjalnym oświadczeniu zarzucił niekompetencje dowódcy operacyjnemu. Później zapadła cisza. Mariusz Błaszczak nie odpowiedział na pytania nawet utajnionej sejmowej komisji. Gdy reporter TVN24 zapytał o zaufanie do ministra, w jego obronie stanął sam prezes Kaczyński. - A pana w tym momencie, niestety, jestem zmuszony - to nie jest żadna osobista wobec pana uwaga - traktować jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce, żeby ten pan przestał być ministrem obrony narodowej - powiedział 27 maja prezes PiS.

Większość ankietowanych chce dymisji Błaszczaka

Wyniki kolejnego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 dla Mariusza Błaszczak też są złe. 54 procent pytanych uznało, że powinien być zdymisjonowany w związku z upadkiem rosyjskiej rakiety na polskim terytorium. 32 procent stwierdziło, że nie powinien. 14 procent badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". - Warto byłoby zapytać Jarosława Kaczyńskiego, czy on uważa, że 54 procent ankietowanych to są jacyś obcy agenci - stwierdziła Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka PO.

Warto zauważyć, że Jarosław Kaczyński, który tak ostro broni ministra, miał swój udział w kształtowaniu polskiej obrony powietrznej. Po tragicznym upadku rakiety koło ukraińskiej granicy i śmierci dwóch Polaków Niemcy zaproponowali rozmieszczenie w Polsce Patriotów, czyli najlepszego sprzętu do zestrzeliwania rakiet. Mariusz Błaszczak na piśmie z tej propozycji się ucieszył, ale później się przestał cieszyć, bo przemówił Jarosław Kaczyński. Uznał, że Polska nie potrzebuje niemieckiej pomocy w zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet i rząd też tego nie chciał. - Dotychczasowa postawa Niemiec nie daje żadnych podstaw do tego, żeby sądzić, że oni zdecydują się na ingerencję, na to, żeby strzelać do rakiet rosyjskich - mówił 28 listopada 2022 roku Jarosław Kaczyński.