Rosyjską niewolę można porównać do piekła. "Na wolności wszyscy ludzie są dobrzy i wspaniali"

Powrót z rosyjskiej niewoli to powrót z piekła. Żołnierze, którzy właśnie wrócili do Ukrainy, do domów, opowiedzieli, jak to piekło wyglądało. Niektórzy z nich stracili na wadze aż 70 kilogramów.

Najpierw była ogromna radość, że wrócili z rosyjskiej niewoli. Niektórzy byli w niej od samego początku wojny - 22 miesiące. Są łzy szczęścia, ale na ich twarzach widać, że to powrót z piekła. Zarośnięci, wygłodzeni, w więziennych drelichach. Z wyczerpania ledwo mówią. - Na wolności wszyscy ludzie są dobrzy i wspaniali. Cieszę się, że wróciłem. - powiedział jeden z ukraińskich żołnierzy.

W rosyjskich obozach brakowało jedzenia, a jeńców rzadko wypuszczano z cel. Niemal wszyscy byli bici i torturowani. - Stan fizyczny wszystkich jest bardzo zły. Chłopcy są wyczerpani. Możecie zobaczyć na wideo i na fotografiach, że każdy z nich stracił dziesiątki kilogramów - opisał Dmytro Łubiniec, ukraiński Rzecznik Praw Człowieka.

Na początku najważniejsze to ich nakarmić. Lekarze, którzy opiekują się byłymi jeńcami, mówią, że w niewoli tracą oni od 10 do nawet 70 kilogramów. - To nie jest kwestia, że w niewoli, w tym, co dostają do jedzenia, brakuje im tłuszczy, białek czy węglowodanów. Im tam brakuje wszystkiego - zaznacza Oksana Jurkowska, lekarz endokrynolog. Hlib Stryżko, żołnierz piechoty morskiej, był w niewoli dwa tygodnie, bo w czasie obrony Mariupola został ciężko ranny. Nie mógł się samodzielnie poruszać i miał złamaną szczękę. Został szybko wymieniony. - Prosiłem rosyjskie sanitariuszki, żeby mnie nakarmiły, bo nie mogłem się poruszyć. Odmawiały, więc byłem wdzięczny kolegom, że mnie karmili. Ale czasami nie miał mi kto pomóc, a siostry przynosiły miskę, mówiły "żryj, banderowcu". A ja nie miałem jak. Po dwóch godzinach zabierały jedzenie nietknięte - opowiada Hlib.

Ukraina podsumowuje ostatnie ataki Rosji, licząc na stanowczą reakcję zachodnich sojuszników Ołeh Biłecki/Fakty TVN

Miesiące dramatu

Po powrocie z niewoli wszystkich czeka wielomiesięczna rehabilitacja. - Na początku terapii oni wszyscy są bardzo osłabieni. Po prostu nie mają sił, by cokolwiek zrobić - podkreśla Romana Makowijczuk, fizjoterapeutka.

To była największa wymiana jeńców od początku wojny - z niewoli wróciło 230 osób. Także Hałyna Fedyszyn, która była medykiem pola walki w obronie Mariupola - w niewoli była ponad półtora roku. Mówiła tam wyłącznie po ukraińsku. - Wcale mnie to nie dziwi. Ona jest bardzo silna. Ciężko ją złamać. W obronie swoich zasad idzie do końca - podkreśla przyjaciółka Hałyny, Kateryna Cepuch. Jej chłopak, który też walczył w Mariupolu, wyszedł z niewoli już wcześniej. Podczas pierwszego spotkania poprosił ją o rękę. Napisał o tym ich były dowódca. - Oni razem walczyli o Mariupol. Wytrzymali niewolę i długą rozłąkę, ale ich serca ani na moment nie przestały bić jednym rytmem - przekazał Serhij Wołynski.

Na froncie cały czas trwają ciężkie walki. Ukraina bardzo potrzebuje zachodniego wsparcia, ale w Stanach Zjednoczonych wciąż nie ma decyzji Kongresu w sprawie nowego pakietu pomocy dla Kijowa. Rosja nie tylko zwiększa produkcję broni, ale zaczęła korzystać z pomocy swoich sojuszników. - Z naszych informacji wynika, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna dostarczyła ostatnio Rosji wyrzutnie rakiet i kilka rakiet balistycznych - donosi John Kirby z Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Rakiety te zostały użyte podczas ostatnich rosyjskich nalotów na ukraińskie miasta.

Źródło: Fakty TVN