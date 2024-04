Rosjanie wyczuli słabość Ukrainy. "Wszystko, co wyremontowaliśmy, po tygodniu zostało zniszczone"

Jeśli Rosja utrzyma siłę ataków na ukraiński system energetyczny, a Kijów nie otrzyma wsparcia dla swojej obrony przeciwlotniczej, to niedługo kraj może zostać bez prądu. Każda elektrownia, która jest naprawiona, niemal natychmiast jest z powrotem niszczona.

Jeden z ukraińskich koncernów energetycznych nie jest w stanie produkować prądu po całkowitym zniszczeniu przez Rosjan największej elektrociepłowni w obwodzie kijowskim. - Rosjanie wybrali celowo takie obiekty, które zapewniają energię elektryczną w godzinach szczytu. Bez nich będzie bardzo trudno zrównoważyć nasz system energetyczny - wyjaśnia Roman Nicowycz, dyrektor Działu Badań Instytutu DiXi Group.

Po rosyjskich uderzeniach Ukraińcom została zaledwie jedna piąta elektrociepłowni i ledwie połowa hydroelektrowni. Odbudowa nie ma sensu bez skutecznej obrony przeciwlotniczej. - Wszystko, co wyremontowaliśmy, po tygodniu zostało zniszczone. Ostatni blok elektrowni włączyliśmy do sieci - po roku remontu - 8 marca, a już 22 marca został znów zniszczony - informuje Ihor Orłowski, wicedyrektor elektrowni w Charkowie.

Rosjanie doskonale czują słabość Ukrainy, której kończą się rakiety przeciwlotnicze. Nasilają ataki, co szczególnie widać w Charkowie, gdzie duża część miasta ma ogromne problemy z prądem. - Charków potrzebuje obrony przeciwlotniczej. W przeciwnym wypadku, doskonale to rozumiemy, wszystko, co zrobimy, będzie natychmiast niszczone - podkreśla Ihor Terechow, mer Charkowa

W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, wciąż mieszka ponad milion ludzi. Rosjanie atakują ich domy jeszcze częściej niż elektrownie. - Pręty tutaj są powyginane, bo przyleciał odłamek. Odłamki posiekały szafki w kuchni, przebiły piekarnik i lodówkę - relacjonuje Kateryna, jedna z mieszkanek Charkowa.

Jeśli sytuacja się nie zmieni, to miasto może nie przetrwać najbliższej zimy. - Jeśli nie przywrócimy produkcji prądu w obwodzie charkowskim, to nie przetrwamy zimy i stracimy kolejne elementy infrastruktury miasta - alarmuje Orłowski.

Obwód charkowski po kolejnym rosyjskim ataku Reuters

Apel o amerykańską pomoc

Bez amerykańskiej pomocy wojskowej nie ma mowy o skutecznej obronie przeciwlotniczej. Do przewodniczącego amerykańskiej Izby Reprezentantów płyną kolejne apele o odblokowanie pieniędzy dla Kijowa. - Jedna po drugiej ukraińskiej elektrownie są niszczone. Wkrótce ukraińskie miasta będą bez prądu. Oczekuję wielkiej fali uchodźców - podkreśla Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych.

Coraz gorsza jest też sytuacja na froncie. Według amerykańskich generałów, Rosja już produkuje trzy razy więcej pocisków artyleryjskich niż całe NATO. - Ukraińcy teraz przegrywają z rosyjską stroną 5 do 1. Czyli Rosjanie strzelają do Ukraińców pięciokrotnie większą liczbą pocisków artyleryjskich, niż Ukraińcy są w stanie odpowiedzieć. W ciągu najbliższych kilku tygodni stosunek ten wzrośnie do 10 do 1 - informuje gen. Christopher Cavoli, Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie

Rozwiązaniem byłoby przejęcie rosyjskich aktywów, zamrożonych na Zachodzie. To co najmniej 250 miliardów dolarów. - Coraz więcej obywateli w Unii Europejskiej, płatników podatków, mówi, dlaczego my mamy płacić koszty tej wojny, koszty agresji rosyjskiej, skoro do dyspozycji są rosyjskie pieniądze - zwraca uwagę premier Donald Tusk. Ale Europa czeka, by pierwsze taką decyzję podjęły Stany Zjednoczone.

Źródło: Fakty TVN