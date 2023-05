Rosjanie ostrzelali Konstantynówkę. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. W miejscowości nie ma celów wojskowych

czytaj dalej

Od nowego roku świadczenie 500 plus zmieni się w 800 plus , a wszystkie leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla osób powyżej 65 lat będą bezpłatne - zapowiedział Jarosław Kaczyński na zakończenie dwudniowej konwencji PiS-u w Warszawie. Politycy PiS składali też obietnice dotyczące bezpieczeństwa Polski i energetyki. Opozycja w odpowiedzi wymienia porażki rządu Zjednoczonej Prawicy.