Roman Giertych nie był obecny na głosowaniu nad projektami o aborcji. "Z bardzo ważnej przyczyny"

Różnorodny skład komisji, która zajmie się aborcją

Pracę komisji Dorota Łoboda chce zacząć od wysłuchania publicznego, czyli na początek oddać głos kobietom, ekspertkom i działaczkom społecznym, a potem zająć się projektem Lewicy, który znosi kary za pomoc w aborcji. - Bardzo bym chciała, żeby ten projekt wyszedł jako pierwszy, bo on określany jest jako właśnie ta ustawa ratunkowa. Koalicjantki z Lewicy, to jest ich projekt. One są gotowe do rozmów - mówi Łoboda.