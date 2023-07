Rolnicy pojechali na piknik PiS, by porozmawiać z rządzącymi. Usłyszeli, że "dają się oszukiwać"

- To w wielkiej mierze zależy od rolników. Jak nie stworzą kooperatywy i jak nie będą ze sobą współpracowali, to się nie da - tak mówił Jarosław Kaczyński podczas pierwszej próby rozmowy o problemie.

Kaczyński do rolników: powinniście się zorganizować

Paweł Drabik to lokalny przedsiębiorca i działacz AgroUnii. Podczas drugiej próby rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim mówił: - Czemu oszukaliście swoich wyborców, którzy na was głosowali, którzy wam zawierzyli? Zostawiliście ich teraz. W biedzie bez pomocy! - zarzucał prezesowi działacz. - Proszę pana, nikogo żeśmy nie oszukiwali. Pieniądze na to są - odpowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- Niech pan pamięta o jednej rzeczy, że my mamy system samorządów, a szczególnie nie mamy wpływu na prywatne firmy, które was oszukują. Ale to naprawdę, wy dajecie się oszukiwać. Powinniście się zorganizować - powiedział Jarosław Kaczyński do Pawła Drabika, po czym wsiadł do samochodu i odjechał.