Rodzice wcześniaków chcą wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Jest petycja

Są już tysiące podpisów pod petycją w ważnej sprawie. Wyjątkowo ważnej dla rodziców wcześniaków. Niech urlop macierzyński będzie wydłużony o czas, który tuż po urodzeniu spędza się z dzieckiem w szpitalu. To czas pełen strachu, stresu i nadziei, to często wyjątkowo długi czas.

To dla pani Emilii święta inne niż wszystkie. Spędza je w warszawskim szpitalu na ulicy Karowej. Każda chwila z córeczką jest bezcenna. - W tym roku te święta zeszły na drugi plan. Liczy się tylko tutaj ona. To, że jesteśmy u niej - podkreśla pani Emilia, mama wcześniaka.

Michał - również wcześniak - święta spędza w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W domu czekają na niego dwie siostry. - Zawsze staramy się być oboje, ale jeśli mąż jest w pracy, no to wtedy jestem ja, a mąż na przykład do mnie dojeżdża - mówi pani Magdalena Jagiełło, mama wcześniaka. Pani Magda jest nauczycielką. Obecnie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Ten urlop płynie inaczej niż w przypadku mam dzieci urodzonych w terminie. - Jeżeli pacjent przebywa w szpitalu trzy miesiące, to trzy miesiące ta matka właściwie korzysta z urlopu macierzyńskiego, nie mogąc być z dzieckiem w domu - podkreśla doktor Beata Pawlus, neonatolog i konsultantka województwa mazowieckiego do spraw neonatologii.