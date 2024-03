czytaj dalej

To jeden ze stu konkretów wciąż do spełnienia i jedna z kwestii dla koalicjantów na razie nie do pogodzenia. Co z handlem w niedzielę? Znieść zakaz, czy zostawić ograniczenia? Jeśli tak, to pod jakimi warunkami? Znaleźć kompromis może być równie trudno jak w niedzielę znaleźć miejsce na sklepowych parkingach.