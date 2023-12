Rekord przeszczepów wątroby w warszawskim szpitalu. "Ta liczba reprezentuje tych, których mogliśmy uratować"

Pan Rafał Krychniak dostał nową wątrobę we wtorek jako pacjent numer 249, a pacjent 250 został zoperowany dzień później i to w tym roku jeszcze nie ostatnie przeszczepy.

- Ja w mojej 15-letniej karierze w tej klice to nie myślałem, że do takiej liczby dojdziemy. Dzięki tej liczbie staliśmy się największym ośrodkiem transplantacyjnym w Europie. Myślę, że jednym z największych na świecie - mówi Krzysztof Zając, koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Dla porównania - w ubiegłym roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie lekarze przeszczepili 134 wątroby. To już wtedy był bardzo dobry wynik, ale szef kliniki miał ambitniejsze plany. - Chciałbym, żebyśmy przekroczyli, albo przynajmniej zbliżyli się do 200 przeszczepień wątroby w klinice w ciągu roku - mówił w grudniu 2022 roku prof. Michał Grąt, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacji i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kolejne wyzwania na nowy rok

W ubiegłym roku pokazywaliśmy pierwszą w Polsce maszynę do utrzymywania przy życiu pobranych wątrób. Dobry sprzęt, rozszerzenie wskazań do transplantacji, ludzie i nowoczesne metody - to klucze do tego sukcesu. - Wprowadzenie najnowocześniejszych na świecie metod zmniejszania ryzyka w okresie pooperacyjnym, metod małoinwazyjnego przygotowania chorych do operacji - to umożliwiło nam na duże zwiększenie liczby transplantacji - wyjaśnia prof. Grąt.