Psychiatrzy wciąż mają problemy z wystawianiem e-recept. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne chce zawieszenia przepisów

Lekarze próbują, ale się nie udaje - system wystawiania recept na leki przeciwbólowe wciąż nie działa. Lekarze tracą na niego cenny czas i wciąż są na to dowody. A pacjenci tracą szansę, żeby dostać lek. To bałagan, który zostawił po sobie były już minister Adam Niedzielski. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne domaga się zawieszenia przepisów, bo papierowa recepta wcale nie jest łatwym wyjściem z sytuacji.

Doktor Magdalena Flaga-Łuczkiewicz chciała wypisać receptę dla swojego pacjenta. - W piątek się nie udało, próbowałam wczoraj, się nie udało, no i teraz spróbowałam, dosłownie przed chwilą, z dwóch stron, i się nie udało - opowiada Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, psychiatrka. System odrzucał też próby wypisania recepty przez psychiatrkę Annę Bazydło. We wtorek pacjent nie dostał leku. - Nie byłam w stanie poradzić sobie z częścią systemową po prostu oprogramowania gabinetowego. W dniu dzisiejszym spędziłam około półtorej godziny na próbach wystawienia tej recepty - wyjaśnia Anna Bazydło, lekarka, rezydentka psychiatrii. W końcu się udało.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne domaga się zawieszenia przepisów, które utrudniają pracę lekarzom. Dodajmy, że Ministerstwo Zdrowia już we wtorek zawiesiło te przepisy dla szpitali i hospicjów, ale nie dla gabinetów psychiatrycznych. - Nie pojawiła się żadna instrukcja, jak mamy to robić i było to zupełnie coś nowego, z czym nagle ludzie przychodząc do pracy 2 sierpnia musieli się zetknąć. W związku z tym część pacjentów nie otrzymywała leków, które potrzebowali - dodaje doktor Maciej Matuszczyk, psychiatra i członek PTP.