Przygotowania pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. W poniedziałek posłowie wybiorą nowego marszałka

W poniedziałek - podczas pierwszego posiedzenia Sejmu - ma dojść do wyboru marszałka. Szymon Hołownia nie chce oficjalne potwierdzić, że teraz będzie nim właśnie on. - Nie wiem tego, dowiem się tego w poniedziałek. Przypuszczam, że około godziny 13:00. Sam w wielkich emocjach czekam na to - przyznaje lider Polski 2050.

Niewykonalne zadanie?

Jedno dzisiaj wydaje sie pewne - Mateusz Morawiecki nie stworzy ani rządu, ani nie zbuduje koalicji. - Nawet nie byłby w stanie we własnym klubie podpisać jej (umowy koalicyjnej - przyp. red.). Choćby ze Zbigniewem Ziobrą - podkreśla Borys Budka. Partie wymieniane jako rzekomi koalicjanci PiS-u ucinają spekulacje. - Mateusza Morawieckiego uważamy za szkodnika - przekonuje Krzysztof Bosak z Konfederacji. - Do mnie nikt z PiS-u w tej sprawie nie zadzwonił. Były rozmowy z niektórymi posłami - dodaje Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u.

Co z ustawą budżetową?

O stanowiskach rzeczywiście nie ma co mówić. Mowa jest za to o budżecie. Opóźnianie powołania nowego rządu to opóźnianie prac nad budżetem. Konstytucja mówi, że jesli po czterech miesiącach prac sejmowych budżet nie trafi do prezydenta - ten może rozwiązać Sejm. Tu wskazywany jest termin końca stycznia. Błędnie - twierdzi opozycja. - Nowy rząd musi złożyć nowy projekt budżetu i od tego momentu biegną cztery miesiące - zaznacza Budka.