Przybywa przypadków szkarlatyny. Może mieć to związek z pandemią COVID-19

czytaj dalej

To będzie nowe otwarcie w walce z alzheimerem. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zakupił Analizator - platformę do dużo szybszej diagnostyki. Badanie robi się na podstawie białek z krwi pacjenta, a nie - jak do tej pory - z płynu mózgowo-rdzeniowego, a to zwiększa skuteczność badań tysiąckrotnie.