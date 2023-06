Przejście graniczne na Mierzei Wiślanej zostało otwarte, przez cały maj nie skorzystał z niego nikt

To była piękna uroczystość, gdy 1 maja na Mierzei Wiślanej otwarte zostało przejście graniczne. Był wojewoda, samorządowcy i Straż Graniczna. Przez cały maj nikogo na nim nie odprawiono.

Przejście graniczne Nowy Świat otwarto 1 maja. Byli zaproszeni goście: komendant, wojewoda, samorządowcy i politycy. - To nowe przejście będzie obsługiwane całodobowo w ruchu osobowym, jak i towarowym - zapowiadał kadm. SG Andrzej Prokopski, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ruch morski był. W maju przez kanał żeglugowy przeszło 159 jednostek, z czego dwie trzecie to łodzie rekreacyjne. Łącznie od otwarcia we wrześniu do końca maja z kanału skorzystało ponad osiemset różnych jednostek. Czyli średnio trzy dziennie.