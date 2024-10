Projekt rządu, który szokuje. "90 procent dzieci nie będzie mogła być rehabilitowana w formie stacjonarnej"

czytaj dalej

Jego córka to megagwiazda muzyki pop, on w cieniu tej popularności apeluje do mężczyzn, by badali piersi, bo ich też może zaatakować nowotwór. Ojciec Beyoncé - Mathew Knowles - zachorował na raka po sześćdziesiątce. Dzięki szybkiej diagnozie i radykalnemu leczeniu jest dziś zdrowy. Postanowił wykorzystać drugą szansę i rozgłos, by uświadomić mężczyzn, że oni też muszą się badać.