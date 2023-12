Prezydent z radością przyjął decyzję rządu. "Dlaczego przez osiem lat nie składał takich projektów?"

Zapisu o przekazaniu pieniędzy na leczenie dzieci w ustawie zawetowanej przez prezydenta Andrzeja Dudzie nie było. - Przygotowaliśmy nowy projekt rządowy ustawy, gdzie już wprost te trzy miliardy z obligacji będą do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia - przekazał premier Donald Tusk.

Wprowadzone zmiany skomentował prezydent. W swoim wpisie w serwisie X (dawniej Twitter) nie krył radości. "Po moim wecie, w nowym projekcie rządowej ustawy okołobudżetowej, nagle znalazły się 3 mld zł na leczenie ciężko chorych dzieci. To wspaniała wiadomość! Można było tak od razu!" - napisał.

- To dlaczego pan prezydent przez osiem lat nie składał takich projektów? - pyta poseł Lewicy Tomasz Trela i ocenia, że prezydent "wykonał wolę PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego, a teraz się chwali, że załatwił pieniądze na onkologię".

To już trzeci projekt ustawy okołobudżetowej, który trafił do Sejmu. Tym nowym posłowie zajmą się po Nowym Roku, ale tym razem nie powinien on budzić większych kontrowersji, bo - poza podwyżkami dla nauczycieli, wojskowych, policjantów i pracowników budżetówki - zasadnicza zmiana dotyczy przede wszystkim wzrostu wydatków na onkologię i psychiatrię dziecięcą.