Prezydent przestrzegał przed łamaniem konstytucji. "To pełna hipokryzja"

Premier Donald Tusk słowa prezydenta nazwał "cudem" kończącego się właśnie roku. Profesor Jan Zimmermann, promotor pracy doktorskiej prezydenta Dudy, który już wielokrotnie oceniał jego działania, w rozmowie telefonicznej orędzie prezydenta nazwał "nieporozumieniem". - Łamał tę konstytucję przez osiem lat wiele razy i teraz mówienie o tym, że on jest strażnikiem konstytucji i że on będzie walczył o to, żeby ekipa rządząca konstytucji nie łamała, to jest jakieś - bardzo delikatnie mówiąc - nieporozumienie, a właściwie to taka pełna hipokryzja - ocenia profesor Zimmermann.