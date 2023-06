Prezydencki projekt w sprawie aborcji leży od 2,5 roku w sejmowej zamrażarce. Aktywistki: potrzeba innej zmiany

W październiku 2020 roku, kilka dni po wyroku w sprawie aborcji, Andrzej Duda zaproponował, by zamiast zlikwidowanej przesłanki o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu płodu wprowadzić przesłankę o wadach letalnych. Jeśli dziecko miałoby urodzić się martwe lub umrzeć po porodzie, aborcja byłaby legalna. - Jeśli pan prezydent zgłasza jakiś projekt do laski marszałkowskiej, to oczywiście uznaje, że te rozwiązania są dobre i warte wprowadzenia - mówi Paweł Szrot, szef gabinetu Prezydenta RP.

Strach lekarzy

Polityczki, prawniczki i aktywistki mówią, że nie tędy droga. - Ustawa prezydenta nie uratuje zdrowia i życia kolejnym kobietom, bo ani przypadek pani Izabeli z Pszczyny, ani przypadek pani Agnieszki, ani Justyny, ani pani Ani, ani tym bardziej przypadek pani Doroty, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu, to nie są przypadki związane z tą ustawą - komentuje Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. - My nie potrzebujemy rozszerzania katalogów sztucznie i pompowania jakichś kolejnych przesłanek, bo to, co dzisiaj już mamy, widzimy, że nie działa - dodaje Aleksandra Kosiorek, radczyni prawna, grupa Prawniczki Pro Abo.