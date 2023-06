Prawo i Sprawiedliwość znów straszy migrantami. Mija się jednak z prawdą

Bruksela chce relokować do krajów UE po 2 tysiące osób, a PiS zaprosił do Polski setki tysięcy. Tylko w jednym roku. Teraz chce robić kampanię na tych 2 tysiącach, których wcale nie musimy przyjąć.

- Nie dajmy sobie odebrać bezpieczeństwa, szanowni państwo - tak wicepremier polskiego rządu Jacek Sasin mówi o ludziach tylko dlatego, że wyglądają inaczej niż on i wierzą w Boga innego, niż on wierzy. Tak, to jest retoryka strachu. Tak, to jest mowa nienawiści. - Nie chcemy wychodzić na ulice w strachu przed tym, że być może jakiś nożownik z okrzykiem "Allahu Akbar", tak jak słyszymy często w doniesieniach prasowych, zaatakuje nas czy nasze dzieci - dodał w sobotę Jacek Sasin. W taki sposób od kilkunastu dni PiS straszy i stara się zohydzić imigrantów. - Kiedyś to zadziałało. Boję się, że Kaczyński będzie sięgał po stare metody, które już zna - mówi Robert Biedroń, eurodeputowany Nowej Lewicy.

To hipokryzja - mówi opozycja - bo w czasie, gdy PiS tak straszy imigrantami, to Polska przyjmuje ich setki tysięcy. Tylko w 2022 roku ponad 360 tysięcy migrantów dostało pozwolenie na pracę w Polsce, rok wcześniej ponad pół miliona. To dużo więcej niż za czasów Platformy. To fakt - najwięcej w 2022 roku zgód na pracę dostali Ukraińcy, ale w czołówce są też obywatele Indii, Uzbekistanu, Turcji, Filipin i Bangladeszu. - Dzisiaj Polska jest państwem o najbardziej liberalnej polityce migracyjnej nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie - stwierdził Donald Tusk.

Rahat i Nahar są z Bangladeszu. Od niedawna mieszkają w Poznaniu. Mohamed przyjechał z Egiptu do Krakowa. Tam otworzył bar i założył rodzinę. Wszyscy oni żyją i pracują spokojnie w Polsce. Nie wadząc nikomu, realizują marzenie o lepszym życiu. To rząd PiS-u dał im zgodę na przyjazd. Tak jak kilku tysiącom obcokrajowców zatrudnionych przy budowie nowej inwestycji Orlenu pod Płockiem. - Jarosław Kaczyński chciał po prostu Polaków oszukać. Chciał zrobić referendum w sprawie, której nie ma. Po to, żeby Polaków dzielić - uważa Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej.

Okła-Drewnowicz: PiS już sam się przekonał, że to nie pojedzie. Więc teraz jest następny temat, czyli migranci TVN24

By wzbudzić strach

Sprawy nie ma, bo nikt do Polski na siłę żadnych imigrantów nie wysyła. Po pierwsze - unijny mechanizm solidarnościowy to dopiero pomysł. Po drugie - w myśl tego pomysłu unijne kraje rzeczywiście będą musiały albo przyjąć uchodźców, albo zapłacić do wspólnej kasy. Polski to akurat nie musi dotyczyć. W nowych przepisach zapisano wprost, że każdy kraj, który odczuwa zwiększoną presję migracyjną, może w każdej chwili wystąpić o zwolnienie z udziału w programie solidarnościowym. To punkt, który powstał z myślą o polskim wparciu dla Ukraińców. Polacy pomogli milionom Ukraińców, co Unia docenia i nikogo na siłę nam nie wysyła. PiS woli manipulować. - Jeżeli my będziemy otwierać granice, to jednocześnie będziemy zachęcać tych, którzy prowadzą ten przestępczy proceder do dalszej aktywności - uważa Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej z PiS.

To co najmniej naginanie faktów, bo unijny mechanizm ma dotyczyć osób już przyjętych, a uzyskanie azylu w Unii ma być coraz trudniejsze. Zbigniew Ziobro wspomniał o setkach tysięcy islamskich uchodźców. To też nieprawda, bo nikt nie mówi o setkach tysięcy, a najwyżej dwóch tysiącach. - Oni chcą ten cały element wysłać do Polski - alarmuje Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości z Suwerennej Polski. Nazywanie ludzi "elementem" to odbieranie im godności - mówi opozycja i przypomina, że już raz, osiem lat temu, PiS w kampanii skutecznie straszyło Polaków uchodźcami. - PiS oczywiście będzie to wykorzystywać, żeby wzbudzać strach, a strach w polityce jest bardzo silną emocją - twierdzi doktor Beata Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Źródło: Fakty TVN