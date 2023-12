Porzucili synów i wyjechali z Polski. "Niektórzy nie dorośli do tego, żeby być rodzicem"

"Chłopcy, jesteście dzielni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni" - taką wiadomość synom zostawili ich rodzice, po czym wyjechali z Polski. Historię małżeństwa z Mokotowa śledziła cała Polska, bo nie zdarza się często, by rodzice uciekli od swoich dzieci. Teraz w tej sprawie zapadł wyrok sądu.

W stolicy Czech specjalnie się nie ukrywali, a konsekwencje ich zniknięcia są poważne. Warszawski sąd postanowił pozbawić Anetę J. i Adama J. władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem i umieścić go w tymczasowej rodzinie zastępczej. Postępowanie w zakresie dotyczącym drugiego dziecka zostało umorzone, bo drugi z chłopców stał się pełnoletni. Karane jest porzucanie dziecka poniżej 15. roku życia. Pierwszy o tym wyroku napisał "Super Express".

Prokuratura zaocznie postawiła rodzicom zarzuty i znowu są poszukiwani.- Najprawdopodobniej przebywają poza granicami. Ostatnie miejsce ich pobytu ustaliła policja, była to Praga, od tego momentu nie ma z nimi kontaktu - informuje Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Znikając z mieszkania w Warszawie w majową noc, rodzice zostawili synom krótką wiadomość. "Chłopcy, jesteście dzielni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni" - napisali. Od tamtego czasu nie wrócili do domu i nie nawiązali kontaktu. Rodzina zaopiekowała się dziećmi pary i zgłosiła zaginięcie. Dla wszystkich był to szok.