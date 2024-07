"Do końca mieliśmy nadzieję, że przynajmniej część posłów PSL się wstrzyma"

Dzień po głosowaniu, w którym przepadł projekt o niekaraniu za pomoc w aborcji, one działają dalej. Aktywistki z "aborcyjnym patrolem" były w sobotę w Sopocie. - My robimy swoje, niezależnie od tego, co się dzieje w Sejmie - mówi Justyna Wydrzyńska, członkini Aborcyjnego Dream Teamu.