Pomorze. Czersk. Spółdzielnia Inwalidów "Równość" ma problemy. Zamówień jest coraz mniej

Śmieją się - choć nikt się nie cieszy. Przyszli tanecznym krokiem, ale w bojowych nastrojach. Do tańca prosi bieda, która zajrzała w oczy Spółdzielni Inwalidów. Kiedy wycofał się główny odbiorca kapci, zakład znalazł się na zakręcie, a wraz z nim załoga. Trwa walka o ocalenie 140 miejsc pracy. Krajowa rzeczywistość nie rozpieszcza. - Potrzebujemy zamówień. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę największy problem wszystkich zakładów, no i rentowność, koszty produkcji, koszty prądu, koszty ogrzewania, no i dodatkowo najniższa krajowa, na którą też, nie ukrywamy, koszty musimy ponosić w naszym zakładzie, to jest dla nas największy problem - wyjaśnia Maciej Duch, prezes Spółdzielni Inwalidów "Równość" w Czersku.

Taniec podczas protestu to osobliwy krzyk rozpaczy. - Nagłośnimy problem spółdzielni, jaki istnieje. Być może znajdzie się, w co głęboko wierzę, jakiś usługobiorca, który zechce przyjechać do Czerska - wyjaśnia Anna Bielawska-Jutrzenka, dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Czersku.

Ponura przyszłość

- To, że my borykamy się na dzień dzisiejszy z takim kłopotem, że nie możemy wypłacać wynagrodzeń, jeżeli chodzi o naszych pracowników, to nam blokuje możliwość pozyskania tych właśnie środków z PFRON-u - tłumaczy Maciej Duch. To błędne koło. Jednak na razie jeszcze walka trwa. Nawet poprzez protest. - Rekord został, co wyżej, ustanowiony, czyli po raz pierwszy coś takiego się tutaj odbywało. Warunkiem było minimum sto osób ubranych w kapcie, papcie domowe. No to się udało. Mieliśmy 494 osoby - mówi Paulina Garczyk, Biuro Rekordów w Poznaniu. Przy okazji sprzedano kilkadziesiąt par kapci. Może to dobra wróżba?