Polskie służby rozbiły gang przemytników ludzi. Zatrzymano 10 osób

Nielegalnych imigrantów przejmowali na naszej wschodniej granicy i i przewozili ich do granicy polsko-niemieckiej. Od każdego brali pięć tysięcy euro. Policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 10-osobowy gang przemytników, w tym dwóch jego szefów.

Zatrzymani to grupa kurierów, którzy przewozili przez Polskę grupy imigrantów, którym udało się przedostać do naszego kraju przez granicę z Białorusią. - Głównie byli to obywatele Iraku i Afganistanu, choć zdarzali się też inne kraje typu Turcja czy Iran - przekazuje Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.