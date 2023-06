Polskie seminaria w kryzysie. "Bycie księdzem nie jest już samo w sobie niczym pozytywnym"

czytaj dalej

Pensja minimalna ma pójść w górę i to znacząco. Rząd proponuje, by od stycznia ta kwota wzrosła do 4242 złotych brutto. To ukłon w kierunku pracowników, ale nie wszyscy się cieszą. Nauczyciele - zresztą jak cała "budżetówka" - gorzko kwitują, że ich pensje tak niskie w porównaniu do płacy minimalnej jeszcze nie były.