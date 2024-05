Po zmianie władzy w Polsce awansowaliśmy w Światowym Indeksie Wolności Prasy o 10 miejsc. Z zastrzeżeniem, że to jeszcze nie ocena zmiany, a nadzieja na nią i rodzaj zaliczki na konto prawdziwej reformy.

Polska awansowała właśnie o 10 miejsc w Światowym Indeksie Wolności Prasy. Jest 47 na 180 państw. Tegoroczna pozycja to jednak nie pochwała, a raczej zachęta. - Tę lepszą pozycję Polski rozumiemy jako nadzieję na prawdziwą zmianę, która dotychczas dopiero się zaczęła, reformą mediów publicznych - podkreśla Pavol Szalai z organizacji Reporterzy bez Granic.

Reporterzy bez Granic, którzy ranking przygotowali, zauważają, że przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości media publiczne zamieniły się w narzędzia propagandy, a media prywatne były poddawane silnym naciskom. - Myśmy naprawdę wpadli w bardzo głęboką dziurę i groziło nam, że wpadniemy w nią i już nigdy z niej nie wyjdziemy. Pozytywem jest to, że wychodzimy z niej. Pytanie o to, kiedy odzyskamy dawną pozycję - ocenia Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny ONET.pl i członek Rady Polskich Mediów.

Odzyskanie pozycji będzie wymagać czasu

- To będzie bardzo trudne, bo to będzie wymagało całego szeregu legislacyjnych zmian. To jest zmiana całego modelu zarządzania mediami w Polsce - zwraca uwagę dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego.